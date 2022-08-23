В Воронеже волонтеры спасли лисенка от чересчур заботливых жителей Шилово

Лисенок должен жить в лесу, а не в домашниъ тепличных условиях. Фото: Центр охраны животных "Наша природа", ВКонтакте.

Поучительную историю рассказали волонтеры воронежского Центра охраны животных «Дикая природа» на своей странице ВКонтакте.

В микрорайоне Шилово машина сбила на смерть лису. Без мамы оказались несколько лисят. Жители улицы Теплоэнергетиков, где обосновались малыши, начали носить им еду. Буквально завалили ей вход в нору. Естественно, там все время вертелись дети. А укус лисы, что большой, что маленькой, может быть смертельно опасным. Эти животные часто заражаются бешенством.

Одного из лисенка волонтерам удалось поймать в клетку и отвезти к себе. При этом вместо помощи они получили кучу вопросов из серии: «Какое вы имеете на это право?». Договор с департаментом природных ресурсов людей почему-то не убеждал. Теперь малыша придется снова адаптировать к дикой природе и только потом выпускать в лес.

Волонтеры предупреждают жителей Шилово: кормить диких животных как домашних никак нельзя. Иначе они начнут принимать это как должное, перестать бояться людей и селиться все ближе к городу. А это чревато теми же укусами детей, которых потом придется проходить неприятную профилактику от бешенства.

Также волонтеры попросили помощи в работе. Им нужен транспорт для перевозки диких животных, которых в обычные маршрутки не пускают. А также переноски для собак. Как вариант - ящики из ДСП (их размеры обещают дать). Подробнее о том, какая еще требуется помощь и как ее оказать, можно узнать по телефону 8-920-226-95-74.