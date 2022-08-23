На трассе под Воронежем у фуры взорвалось колесо: водитель погиб

фото 36.мвд.рф

Сегодня, 23 августа, в Богучарском районе загорелась фура.

Инцидент произошел около 11.00 на 760-м километре автодороги М-4 «Дон».

По предварительным данным полиции, у грузового автомобиля, следовавшего в направлении Ростова-на-Дону, взорвалось колесо, вследствие чего произошло возгорание транспортного средства.

- В результате ДТП водитель грузового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, его личность устанавливается, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции совместно с другими экстренными службами принимают меры по ликвидации последствий происшествия. Устанавливаются причины произошедшего.