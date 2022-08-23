Воронежец нашел чужую карту и успел потратить с нее 12 тысяч рублей в магазинах

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В Воронеже по горячим следам раскрыли кражу денег с банковской карты.

В полицию обратился 48-летний мужчина: 19 августа он потерял карточку и с 8.40 по 13.30 заметил, что с нее списываются средства за покупки, которых он не совершал. За это время потерпевший лишился около 12 000 рублей.

Банковский сервис позволяет отслеживать, в каких магазинах и в какое время расплачиваются картой. В итоге оперативники по записям камер установили личность подозреваемого, который расплачивался чужой картой в магазинах на улицах Кропоткина, Революции 1905 года и Плехановской и задержали 34-летнего рецидивиста.

За кражу ему грозит до шести лет заключения.