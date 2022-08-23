Житель Воронежской области, продавая завод знакомому, обманул его почти на миллиард

В суд передают уголовное дело 49-летнего жителя Новоусманского района, обвиняемого в миллиардном мошенничестве.

В 1999 году мужчина вместе с отцом создал в Новоусманском районе предприятие по производству неочищенных растительных масел. В 2009 году финансовое состояние завода ухудшилось, и руководств приняло решение о продаже участка, входящего в единый имущественный комплекс. Территорию, на которой находился цех вторичной переработки сырья, выкупило третье лицо. В 2011 году в связи с неспособностью выполнения обязательств перед кредиторами компанию признали банкротом.

Собственник, не желая лишиться предприятия, договорился о выкупе имущества завода со знакомым. Согласно соглашению, новый владелец погасил всю задолженность перед кредиторами, вследствие чего получил все имущество компании, включая цех вторичной переработки. Информацию о том, что часть участка принадлежит третьему лицу, обвиняемый от нового владельца скрыл, воспользовавшись их дружескими связями.

В 2020 году кредитор ужесточил условия финансирования предприятия. В ходе выяснения причин произошедшего, новый владелец маслозавода выяснил, что предыдущие соучредители еще до сделки с ним продали часть участка под одним из цехов третьему лицу и не уведомили его об этом. Фактически обвиняемый своими действиями лишил знакомого возможности полноправно распоряжаться приобретенным комплексом, чем причинил ему имущественный ущерб на сумму, превышающую 940 млн рублей.