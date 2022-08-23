В Воронеже стала известна бесплатная программа фестиваля «Раменье-опера»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Стала известна бесплатная программа фестиваля «Раменье-опера»

На летнем фестивале «Раменье-Опера», который пройдет 27 и 28 августа у стен дворца Ольденбургских, запланирована большая бесплатная программа. Она пройдет в Верхнем парке. Итак:

В 16.00 покажут спектакль «Азовский поход, или как царь Петр в баню ходил», одновременно начнутся творческие мастер-классы.

В 16.30 откроется Литературный салон. Посетители услышат поэзию XVIII века и шекспировские сонеты. А также сами смогут попробовать себя в роли чтецов.

В 17.00 - пройдет концерт ведущих солистов оперной труппы Воронежского театра оперы и балета. В исполнении Светланы Дюдиной, Людмилы Солод, Романа Дюдина и Артема Борисенко прозвучат как широко известные, так и редко исполняемые романсы русских композиторов. Зрители смогут проследить эволюцию этого жанра от начала XIX века до наших дней, узнают, какое произведение, слывущее во всем мире настоящим символом русского романса, было написано и впервые исполнено в Воронеже.

В 17.45 состоится мастер-шоу по изготовлению глиняной посуды на настоящем гончарном круге и знакомство с коллекцией русской народной игрушки.

А 18.20 начнется театрализованный парад-дефиле в сценических костюмах от Воронежского театра оперы и балета.

Напомним, по билетам можно будет посмотреть 27 августа в 19.00 оперу воронежского композитора Геннадия Ставонина «Виват, Россия!», а 28 августа в 19.00 - балет «Ромео и Джульетта» Прокофьева.

Добраться до опен-эйра можно на фестивальном автобусе, который в выходные будет собирать зрителей с 16.30 до 17.00 у Вечного огня у памятника Славы. Обратно в город автобус будет отправляться в 21.00.