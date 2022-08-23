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Общество23 августа 2022 5:27

Воронежцы могут бесплатно пройти медобследование

Врачи будут принимать четыре дня на Пушкинской
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежцы смогут пройти бесплатное комплексное профилактическое обследование в центре города.

Врачи Центра здоровья поликлиники №1 с 9.00 до 14.00 в течение четырех дней - 23-26 августа будут принимать на территории торгового центра на ул.Пушкинской, 8.

Медики проведут антропометрическое измерение, пульсометрию, скрининговое исследование сердца, сделают экспресс-анализ на холестерин и глюкозу, измерят давление, определят концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе. Такие обследования помогают выявить факторы риска хронических неинфекционных заболеваний.

При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.