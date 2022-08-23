Воронежцы раскупили почти весь товар во временно открывшемся магазине H&M

скриншот из паблика Мой и твой Воронеж

Фото полупустого зала во временно открывшемся 9 августа в ТРК «Арена» магазине H&M очевидцы выложили в соцсетях.

- Воронежцы смели почти все! - подписали снимки очевидцы.

Почти весь товар, зависший в воронежском магазине, продали за две недели.

Напомним, шведский холдинг H&M сообщил о прекращении торговли в нашей стране и закрыл свои российские магазины в марте. В середине июля менеджмент бренда сообщил, что временно откроет торговые точки, чтобы распродать товар, зависший на российских складах. В итоге закрытый в марте воронежский H&M снова открыли 9 августа, воронежцы встали в очередь, чтобы затариться вещами по старым ценам.