Воронежский техникум обманом заманивал абитуриентов

На нарушении техникум поймали антимонопольщики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежский Автомобильный, правовой техникум заманивал абитуриентов, обманывая их. На сайте учреждения была размещена информация о должностях, которые могут занять выпускники после окончания. По факту же сообщение не соответствовало действительности. В воронежском УФАС усмотрели в этом нарушение закона «О конкуренции». Об этом сообщили на сайте ведомства.

Так, абитуриентов заверяли, что после окончания они смогут работать младшим следователем МВД, адвокатом и помощником нотариуса. При этом статус адвоката или нотариуса по факту можно получить только, имея высшее образование, а должности «младший следователь МДВ» и вовсе не существует.

В УФАС пояснили, что из-за этого объявления абитуриенты делали выбор в пользу именно этого техникума, а не любого другого с аналогичными услугами. В итоге руководство учреждения обязали устранить нарушение.