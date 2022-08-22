В Воронежской области нашли живым пропавшего 64-летнего ростовчанина с провалами в памяти

В Бобровском районе нашли живым пропавшего 19 августа 64-летнего жителя Ростовской области. Мужчина страдает провалами в памяти. Подробности поисков рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» в понедельник, 22 августа.

Мужчина выехал на автомобиле Toyota Camry встретить супругу с работы, но до места не доехал. Утром 20 августа он вышел на связь с родными, сказал, что не понимает, где находится и как попасть домой. У мужчины закончился бензин, а денег с собой не было.

При помощи полиции волонтеры выяснили, что последний звонок был из села Шестаково (Воронежская область). Кроме того, камеры зафиксировали автомобиль на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе Ростовской области.

Позже мужчина снова вышел на связь. Он рассказал, что находится на заправке в Бобровском районе. Туда выехали волонтеры. Оказалось, что у его автомобиля сел аккумулятор. Мужчину забрал сын. Сейчас его жизни ничего не угрожает.