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Общество22 августа 2022 15:33

Ночью под Воронежем семья с тремя детьми провела в застрявшем в грязи автомобиле более 4 часов

Вытащить машину помогли инспекторы ДПС
Мария Щербакова
Водителю удалось дозвониться по номеру "112"

Водителю удалось дозвониться по номеру "112"

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Петропавловском районе ночью инспекторы ДПС помогли водителю достать застрявший в грязи автомобиль. Родители и трое детей ехали из Каменска-Шахтинского в Москву по автодороге М-4 «Дон». Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 22 августа.

Водитель, 47-летний житель Пермского края, решил объехать многокилометровую пробку. Однако навигатор неверно указал путь. Автомобиль свернул на полевую грунтовую дорогу, которую уже не используют местные жители. В итоге машина застряла в грязи. Попытки самостоятельно вызволить транспорт успехом не увенчались. В поле семья провела более четырех часов. Сотовая связь была практически недоступна, а другого транспорта рядом не было. Водителю удалось дозвониться по номеру «112».

Экипаж ДПС искал семью более 1,5 часа. В итоге Госавтоинспекторы при помощи троса и служебного автомобиля помогли вытащить застрявшую машину из грязевой лужи. Госавтоинспекторы показали верную дорогу, семья продолжила свой путь.