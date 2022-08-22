Специалисты устранили коммунальную аварию в Советском районе Воронежа

В ближайшее время приведут в порядок прилегающую территорию Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Специалисты завершили ремонт на водоводе в районе улицы Любы Шевцовой. В 16.00 водоснабжение домов Советского района было восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж».

Напомним, десятки домов остались без воды в понедельник, 22 августа. Причиной коммунальной аварии стал коррозийный свищ на водоводе диаметром 600 мм. Поломку ликвидировали при помощи трех экскаваторов, КАМАЗа, машины техпомощи и откачивающего оборудования.

- Проведение работ осложняли 3-метровая глубина залегания трубопровода и расположенные поблизости два водопроводных колодца. Кроме того, пришлось вскрывать часть асфальтированной дороги. Чтобы завершить работы в сжатые сроки, наши специалисты работали непрерывно, меняя друг друга. В результате мы успели возобновить подачу воды до возвращения воронежцев с работы, - отметил начальник участка транспортировки воды «РВК-Воронеж» Дмитрий Харин.

В ближайшее время специалисты проведут засыпку котлована и уложат щебень на проезжую часть. Асфальт планируют положить до конца текущей недели.