Полиция отказала в уголовном деле по факту избиения собаки в лифте воронежского дома

Архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мужчина, избивший собаку в лифте дома на Набережной Максима Горького, избежал уголовной ответственности. В полиции не нашли состава преступления в его действиях. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области в понедельник, 22 августа.

- В ходе проведения процессуальной проверки, привлекался специалист-ветеринарный врач, который осмотрел собаку и не обнаружил телесных повреждений, - рассказал представитель ведомства. - Также с мужчиной сотрудники полиции провели профилактическую беседу о недопущении жестокого обращения с животными.

Напомним, история получила широкий общественный резонанс после того, как в сеть попала видеозапись с избиением собаки. Соседи хозяина тогда рассказали, что не впервые видели жестокое обращение мужчины со своим питомцем. За пса пытались заступиться зоозащитники, они намеревались добиться возбуждения уголовного дела, поэтому искали свидетелей.