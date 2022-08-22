В Воронеже прошли первые соревнования Лиги Чемпионов Бизнеса по пляжному волейболу

Турнир теперь станет традиционным. Фото: предоставлено организаторами турнира.

20 августа в санатории Горького состоялся первый турнир по пляжному волейболу среди корпоративных команд Кубок «Лиги Чемпионов Бизнеса». В нем участвовали команды из различных отраслей по пляжному волейболу в формате 4x4. Несмотря на холодное утро, яркое солнце все-таки появилось из-за туч и сопровождало участников вплоть до окончания турнира. Шесть коллективов, а именно: «ВТБ», «Продимекс», ППО АО «Минудобрения», «ЖБИ-2», «РЕННА-ХОЛДИНГ» и «Квадра», после торжественной церемонии открытия, принялись выявлять сильнейшего на волейбольных площадках на теплом песке.

Победителем дебютного розыгрыша стала команда ППО АО «Минудобрения», второе место заняла «Квадра», а коллектив «ЖБИ-2» стал третьим. Команда «ВТБ» - четвертая, «Продимекс» - пятый. А волейболисты «РЕННА-ХОЛДИНГ» стали шестыми.

Праздник, в который превратился первый турнир в столице Черноземья, теперь станет традиционным. Организаторы турнира приглашают к участию новые компании. Справки по этому вопросу можно получить у Кирилла Михайлова:+7 (906) 581-72-08.