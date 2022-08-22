Из-за коммунальной аварии на Вогрэсовском мосту в Воронеже образовался фонтан

О причинах потопа рассказали в "Квадре" Фото: "Типичный Воронеж".

Трубу прорвало на Вогрэсовском мосту в понедельник, 22 августа. Автомобилям пришлось проезжать сквозь потоки воды. Фото и видео с последствиями коммунальной аварии горожане опубликовали в социальных сетях.

Как рассказали в пресс-службе «Квадры», сегодня начался очередной этап гидравлических испытаний. Давление в теплотрассах подняли до максимума.

- В районе Вогрэсовский моста на теплосети было обнаружено повреждение. Специалисты приступят к ремонту, как только сольют воду из теплотрассы, - рассказали в «Квадре». - Цель гидравлический испытаний - выявление слабых мест на теплосетях и их дальнейший ремонт. Во время проведения работ сетевая вода в трубопроводах не выше 30 градусов. Дополнительных отключений работы за собой не влекут: потребители от этой сети отключены на период гидравлических испытаний.

Напомним, десятки домов в Советском районе Воронежа остались без холодной воды из-за коммунальной аварии на улице Любы Шевцовой. Причиной стал коррозийный свищ на водоводе диаметром 600 мм. На месте работают специалисты «РВК-Воронеж». Поломку обещают устранить до конца рабочего дня.