Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 августа 2022 14:06

Из-за коммунальной аварии на Вогрэсовском мосту в Воронеже образовался фонтан

Вода залила проезжую часть
Евгения Полухина
О причинах потопа рассказали в "Квадре"

О причинах потопа рассказали в "Квадре"

Фото: "Типичный Воронеж".

Трубу прорвало на Вогрэсовском мосту в понедельник, 22 августа. Автомобилям пришлось проезжать сквозь потоки воды. Фото и видео с последствиями коммунальной аварии горожане опубликовали в социальных сетях.

Как рассказали в пресс-службе «Квадры», сегодня начался очередной этап гидравлических испытаний. Давление в теплотрассах подняли до максимума.

- В районе Вогрэсовский моста на теплосети было обнаружено повреждение. Специалисты приступят к ремонту, как только сольют воду из теплотрассы, - рассказали в «Квадре». - Цель гидравлический испытаний - выявление слабых мест на теплосетях и их дальнейший ремонт. Во время проведения работ сетевая вода в трубопроводах не выше 30 градусов. Дополнительных отключений работы за собой не влекут: потребители от этой сети отключены на период гидравлических испытаний.

Напомним, десятки домов в Советском районе Воронежа остались без холодной воды из-за коммунальной аварии на улице Любы Шевцовой. Причиной стал коррозийный свищ на водоводе диаметром 600 мм. На месте работают специалисты «РВК-Воронеж». Поломку обещают устранить до конца рабочего дня.