Под Воронежем пьяный мужчина снес забор на угнанном авто

В Семилукском районе полицейские задержали 49-ленего местного жителя по подозрению в угоне «Ауди-100». Мужчина решил покататься на иномарке зятя по улицам села Нижняя Ведуга, но врезался в забор. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 22 августа.

Мужчина распивал спиртное с родственником вечером 20 августа. После продолжительного застолья зять фигуранта уснул. Тогда мужчина взял со стола ключи от автомобиля. Он был сильно пьян, поэтому не справился с управлением и влетел в забор. Сам водитель не пострадал, однако иномарка получила механические повреждения. На утро собственник авто заметил это и обратился в полицию.

Виновник ДТП во всем сознался. Теперь ему предстоит ответить по статье «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».