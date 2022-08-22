В Воронеже за тонировку стекол привлекли к ответственности 30 водителей

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Полицейские подвели итоги профилактического рейда по тонировке автомобилей, проходившего в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России 22 августа.

Сотрудники ДПС с помощью специальных технических средств «Тоник» выявили 30 автомобилей, коэффициент прозрачности лобовых стекол в которых был меньше допустимых 75% и передних боковых 70%. Некоторые водители согласились снять тонировочную пленку на месте.

В полиции рассказали, что за первое такое нарушение частью 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере 500 рублей. При повторном задержании уже составляется протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей». Здесь уже штраф от 2000 до 4000 рублей или административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы сроком от 40 до 120 часов.