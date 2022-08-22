Коммунальщики обещают вернуть воду в дома Советского района Воронежа до конца дня

Фото - РВК-Воронеж

В «РВК-Воронеж» назвали причину коммунальной аварии в Советском районе на улице Любы Шевцовой. Ею стал коррозийный свищ на водоводе диаметром 600 мм. После завершения земляных работ специалисты приступили к ремонту трубопровода, рассказали в компании 22 августа.

К ликвидации привлечены 10 специалистов и вся необходимая спецтехника. На месте работают 3 экскаватора, КАМАЗ, автомобиль техпомощи и откачивающее оборудование. Дать воду в домах района планируют до конца рабочего дня.

Напомним, утечку воды зафиксировали сегодня утром. В зоне отключения оказались дома по ул. Л.Шевцовой; ул. Шендрикова; ул. Перхоровича; ул. Южно-Моравская, 21-74; пр-т Патриотов, 50-75; микрорайоны Тенистый и 1 Мая.