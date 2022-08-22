Руководитель следственного управления СК по Воронежской области проведет прием в Грибановском районе

В среду, 24 августа, с 11 часов руководитель следственного управления СК по Воронежской области генерал-лейтенант Кирилл Левит Эдуардович проведет прием граждан в поселке городского типа Грибановский. На него могут прийти жители района.

Прием пройдет на улице Комарова в доме № 56. Записаться на него можно в рабочее время:

в аппарате следственного управления по Воронежской области (г. Воронеж) по тел. 8(473) 269-81-21, 8 (473) 269-81-09;

в Борисоглебском межрайонном следственном отделе по тел. 8(47354) 6-17-03; 8 (47354) 6-36-17.

На прием можно обратиться по вопросам, связанным с проведением доследственных проверок, расследованием уголовных дел, находящихся в ведении следственного управления. Также можно будет пожаловаться на действия (бездействия) и на несправедливые на взгляд людей решения следственных органов.

На личном приеме при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц - бумагу, удостоверяющую их полномочия.