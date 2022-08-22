В Воронеже женщина подобрала выпавшую из машины барсетку и попала под уголовное дело

В полицию обратился 45-летний воронежец, который заявил о краже сумки. Потерпевший пояснил, что в ней находились документы, деньги и сотовый телефон. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 22 августа.

Мужчина пояснил, что ехал на своем автомобиле, барсетку положил на заднее сидение автомобиля, а дверь, как оказалось, не плотно закрыл. На перекрёстке у дома № 65 по улице Фридриха Энгельса при повороте сумка выпала. Как только мужчина заметил пропажу, он сразу же обратился в полицию.

Оперативники вычислили, что барсетку подобрала 48-летняя местная жительница, которая проходила в этот момент по улице. Как считают правоохранители, она, из корыстных побуждений, решила присвоить находку и похитила 31 тысячу рублей, сотовый телефон и документы.

Злоумышленница была задержана и доставлена в отдел полиции. Там возбудили уголовное дело по статье «Кража». Женщина находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.