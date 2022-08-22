В Воронежской области только 20% жителей получают зарплату выше средней по стране

Средняя зарплата по стране составила 52 тыс. рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воронежская область заняла 49 место в рейтинге российских регионов по доле работников, которые получают зарплату выше средней по стране. По данным аналитиков, с июня 2021 года по май 2022 этот показатель составлял 52 тыс. рублей. В нашем регионе больше этой суммы получают 20% работников, а 3,7% выше двух средних зарплат. Таковы результаты исследования РИА «Рейтинг». Аналитику опубликовали в понедельник, 22 августа.

Исследование основано на данных официальной статистики и распределении заработной платы по крупным и средним организациям. Средняя зарплата по стране для каждого субъекта корректировались на региональный уровень цен.

Самые высокие показатели представлены в сибирских, северных и дальневосточных регионах. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там почти 72% работников получают зарплату выше среднероссийской. На втором месте Чукотка с показателем 60%. Замыкает тройку Ненецкий автономный округ – 58,5%. Москва и Санкт-Петербург оказались на 8 и 9 месте соответственно – 46,8% и 46,1%.

В 14 регионах доля работников, чья зарплата выше средней по стране, не превышает 15%. В аутсайдерах Ингушетия (12%), Алтайский край, Калмыкия (11,5%) и Чечня (10,1%). На последнем месте Ивановская область с результатом 9,7%.