В Воронеже ищут пропавшего без вести 43-летнего мужчину

Ориентировка волонтеров

Волонтеры объявили поиски в Воронеже 43-летнего Дениса Фофонова. Он перестал выходить на связь пять дней назад, с 17 августа. Ориентировку на мужчину распространили в соцсетях добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 22 августа.

Согласно ей, Денис ростом 180 сантиметров, худощавого телосложения. У него светло-русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения был одет в белую футболку, коричневые сандалии и серые шорты. С собой он взял спортивную сумку.

Все, кто располагает информацией о местонахождении Дениса Фофонова, могут поделиться ею по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.