Воронежские гандболисты проиграли три матча на Спартакиаде сильнейших

Пока игра у воронежских гандболистов не клеится. Фото: cspsk-vrn.ru

В подмосковном городе Чехов во дворце спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова проходит мужской гандбольный турнир в рамках Спартакиады сильнейших спортсменов 2022 года. Пока идет борьба в группах. Воронежскую область на турнире представляет гандбольный клуб «Воронеж». Надо сказать, пока выступает он неудачно.

В первой игре подопечные Алексея Доронкина встретились с командой Санкт-Петербурга и уступили - 23:28. Затем нашим гандболистам противостояла сборная Ростовской области. Ей воронежская команда проиграла шесть мячей — 26:32. Третью встречу группового этапа воронежцы провели утром в понедельник. И снова поражение. На этот раз намного сильнее оказались гандболисты Москвы — 32:24.

Впереди у воронежской команды еще две встречи — в среду, 24 августа, они сыграют с командой Астраханской области, а 25 августа- с Омской областью.