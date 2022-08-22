Воронежский бегун завоевал бронзу полумарафона «Лужники»

Cергей Попов. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежский бегун Сергей Попов завоевал бронзу на одном из крупнейших полумарафонов России «Лужники», проходившем в Москве. Об этом сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

После двухлетней паузы, связанной с пандемией COVID-19, на старт забега вышли около шести тысячи участников. «Лужники» — это дистанция в 21,1 км и эстафета на эту же дистанцию. Трасса забега состоит из одного круга с видами на главные достопримечательности столицы со стартом и финишем на главной спортивной арены Москвы.

Сергей Попов пробежал дистанцию за 1 час 7 минут 47 секунд. Второму призеру, Михаилу Кулькову из Омска, наш спортсмен уступил одну минуту и одну секунду. Победил с результатом 1 час 6 минут 38 секунд Степан Киселев из Татарстана.

Кстати, в 2022 году Сергей Попов уже становился бронзовым призером марафона «Белые ночи» в забеге на 10 км, а зимой спортсмен завоевал серебро на чемпионате страны на дистанции 5 км.