В Воронеже мошенник предложил женщине путевку в Турцию и отобрал у нее 102 тысячи рублей

В интернете нужно крайне осторожно относиться к предложениям услуг, где у вас требуют их предоплату. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В воскресенье, 21 августа, за помощью в отдел полиции обратилась 36-летняя жительница Левобережного района. Женщина рассказала, что мошенник обманул ее и украл немалую сумму денег. Она нашла в интернете сайт с предложением туристической путевки в Турцию. Связалась с менеджером. Он рассказал ей об условиях отдыха и предложил оплатить путевку.

Женщина отправила 102 тысячи рублей на предоставленные ей реквизиты. Потом несколько дней аферист под разными предлогами отказывал дать документы о сделке. А потом и вовсе перестал отвечать на звонки.

- Всего 21 августа в Воронежской области было два факта хищений денег с банковских счетов, совершенных бесконтактно, путем обмана или злоупотребления доверием. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» и ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступников разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.