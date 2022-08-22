Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 августа 2022 9:31

В Воронеже мошенник предложил женщине путевку в Турцию и отобрал у нее 102 тысячи рублей

Аферист общался со своей жертвой в соцсети
Юрий КОЗЛОВ
В интернете нужно крайне осторожно относиться к предложениям услуг, где у вас требуют их предоплату.

В интернете нужно крайне осторожно относиться к предложениям услуг, где у вас требуют их предоплату.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В воскресенье, 21 августа, за помощью в отдел полиции обратилась 36-летняя жительница Левобережного района. Женщина рассказала, что мошенник обманул ее и украл немалую сумму денег. Она нашла в интернете сайт с предложением туристической путевки в Турцию. Связалась с менеджером. Он рассказал ей об условиях отдыха и предложил оплатить путевку.

Женщина отправила 102 тысячи рублей на предоставленные ей реквизиты. Потом несколько дней аферист под разными предлогами отказывал дать документы о сделке. А потом и вовсе перестал отвечать на звонки.

- Всего 21 августа в Воронежской области было два факта хищений денег с банковских счетов, совершенных бесконтактно, путем обмана или злоупотребления доверием. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» и ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступников разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.