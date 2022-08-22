Из-за аварии без воды остались жители части Советского района в Воронеже

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

На пяти улицах и в двух микрорайонах в Воронеже ограничили подачу воды из-за коммунальной аварии возле дома №17А по ул. Любы Шевцовой. Ремонтная бригада обнаружила утечку из-за повреждения стального водовода диаметром 600 мм. Об этом рассказали в «РВК-Воронеж» 22 августа.

Нет водоснабжения по адресам: ул. Л.Шевцовой; ул. Шендрикова; ул. Перхоровича; ул. Южно-Моравская, 21-74; пр-т Патриотов, 50-75; микрорайоны Тенистый и 1 Мая.

Работы планируется завершить до конца рабочего дня – ориентировочно к 16.00.

– Специалисты водоканала приложат максимум усилий, чтобы вернуть воду в дома горожан как можно раньше, – подчеркнули в компании.