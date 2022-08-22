В Воронежской области синоптики предупредили о погоде, способствующей загрязнению воздуха

23 августа лучше избегать слишком частых прогулок. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Синоптики Воронежского гидрометцентра предупредили об опасных метеорологических условиях, ожидающих нас во вторник, 23 августа. Погода в этот день будет способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы. Противогазы, конечно, надевать не стоит, но и от слишком частых прогулок на фоне такого предупреждения, видимо, стоит отказаться.

Напомним, до 6.00 23 августа действует желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Его порывы по-прежнему могут достигать 15-17 м/с. К тому же в Воронежскую область на наступившей неделе вернется жара – температура будет превышать отметку в 30 градусов.