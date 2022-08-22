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Происшествия22 августа 2022 8:59

Под Воронежем в массовом ДТП погиб 20-летний водитель на угнанной «шестерке»

Молодой человек пошел на обгон и влетел в фуру
Евгения ФРОЛОВА
Фото регионального главка

Фото регионального главка

Жуткая авария произошла накануне в Панинском районе. В результате столкновения в раскореженной «шестерке» погиб водитель и сгорела фура. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 22 августа.

По данным полиции, в 18.20 на 72 км автодороги Р-193 «Воронеж-Тамбов» 20-летний житель Кантемировки, находившийся за рулем угнанного ВАЗ-2106, пошел на обгон «Шевроле Нива», за рулем которой находился 43-летний воронежец. «Шестерка вылетела на встречку и врезалась в грузовик «DAF» с полуприцепом, которым управлял 53-летний водитель.

Фуру по инерции столкнулась с «Шевроле Нива» и загорелась. «Шестерку» сильно смяло, а водитель умер на месте. По факту аварии проводится проверка.