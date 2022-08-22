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Здоровье22 августа 2022 8:39

Коронавирус в Воронежской области на утро 22 августа: 704 человека заболели, 2 умерли

Еще 494 заразившихся избавились от ковида
Юрий КОЗЛОВ
Впервые за долгое время смертей от осложнений ковида за сутки было две.

Впервые за долгое время смертей от осложнений ковида за сутки было две.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Количество суточных заболеваний COVID-19 в Воронежской области продолжает возрастать. На этот раз на утро понедельника, 22 августа, санитарные врачи сообщили о 704 новых случаев заражения. На начало дня 21 августа, напомним, было почти столько же, но все же чуть меньше – 703. При этом лишь 26 человек попали в больницы. На утро 21 августа госпитализированных было больше – 34. Всего же за время пандемии заразились ковидом 401 815 жителей Воронежской области.

Впервые за долгое время от осложнений COVID-19 умерли за сутки два человека. На утро 21 августа сообщали об одной жертве ковида. Всего же эта опасная зараза отправила в мир иной уже 8 371 жителя Воронежской области.

С другой стороны, немало людей и выздоравливают. На утро 22 августа специалисты Роспотребнадзора сообщили о 494 жителях Воронежской области, справившихся с ковидом.