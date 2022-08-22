Коронавирус в Воронежской области на утро 22 августа: 704 человека заболели, 2 умерли

Впервые за долгое время смертей от осложнений ковида за сутки было две. Фото: Артем КИЛЬКИН

Количество суточных заболеваний COVID-19 в Воронежской области продолжает возрастать. На этот раз на утро понедельника, 22 августа, санитарные врачи сообщили о 704 новых случаев заражения. На начало дня 21 августа, напомним, было почти столько же, но все же чуть меньше – 703. При этом лишь 26 человек попали в больницы. На утро 21 августа госпитализированных было больше – 34. Всего же за время пандемии заразились ковидом 401 815 жителей Воронежской области.

Впервые за долгое время от осложнений COVID-19 умерли за сутки два человека. На утро 21 августа сообщали об одной жертве ковида. Всего же эта опасная зараза отправила в мир иной уже 8 371 жителя Воронежской области.

С другой стороны, немало людей и выздоравливают. На утро 22 августа специалисты Роспотребнадзора сообщили о 494 жителях Воронежской области, справившихся с ковидом.