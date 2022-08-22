В Воронеже на 14% выросли расходы на подготовку детей к школе

Фото из архива КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным SuperJob, в Воронеже средние расходы на подготовку детей к новому учебному сезону за год выросли на 14%. Это показало новое исследование портала, которым эксперты поделились 22 августа.

Теперь родителям придется потратить 10,4 тысячи рублей, чтобы собрать ребенка в школу. Годом ранее средняя сумма затрат была чуть ниже – 9,1 тысячу рублей. Расходы растут ежегодно, констатировали в компании. Например, в 2019 году родители готовы были потратить 6,8 тысяч рублей, в 2020 — уже 7,4 тысяч рублей.

В среднем расходы на покупку необходимых школьнику вещей и канцелярских принадлежностей по сравнению с прошлым годом выросли в городах-миллионниках на 18%. Больше всего в Москве (в среднем 14300 рублей), Санкт-Петербурге (13100 рублей) и Екатеринбурге (12000 рублей). Меньше всего будет бюджет в Волгограде (10200 рублей), Воронеже (10400 рублей), Перми и Уфе (по 11000 рублей).