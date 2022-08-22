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Происшествия22 августа 2022 7:05

Полиция нашла 18-летнего воронежца, который устроил ДТП с погибшим и пострадавшей и сбежал

У парня не оказалось водительских прав
Евгения ФРОЛОВА
Фото регионального главка

Фото регионального главка

Авария произошла 21 августа примерно в 01.00 в Верхнехавском районе на 10 км автодороги «Воронеж-Тамбов-П.Хава-В.Хава». Автомобиль «Рено Меган» вылетел с дороги и опрокинулся в кювет. Погиб 35-летний пассажир, местный житель. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 22 августа.

По предварительным данным полиции, за рулем находился 18-летний воронежец. Он не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет в левую сторону по ходу движения транспортного средства. Затем авто опрокинулось.

В результате один из пассажиров скончался от полученных травм до приезда скорой. А 17-летняя жительница Воронежа была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Водитель при этом скрылся с места ДТП. Его нашли полицейские в течение суток. Оказалось, что он не имеет права управления транспортным средством. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.