Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 августа 2022 6:31

В 30-й раз продлили запрет на полеты над Воронежской областью

Ограничения будут действовать как минимум до 29 августа
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронежской области не разрешили восстановить авиасообщение с другими регионами. Запрет на полеты продлили как минимум до 29 августа. Информацию об этом разместили на сайте Росавиации.

Столица Черноземья не единственная, где небо все еще остается закрытым. Самолеты не летают также над Анапой, Белгородом, Брянском, Геленджиком, Краснодаром, Курском, Липецком, Ростовом-на-Дону, Симферополем и Элистой. Что касается остальных аэропортов, в том числе Сочинского, то они работают в штатном режиме.

Между тем, в воздушной гавани Воронежа продолжается строительство нового терминала. Рабочие ранее завершили там заливку 4 тысяч кубических метров конструкций фундаментов.