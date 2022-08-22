В 30-й раз продлили запрет на полеты над Воронежской областью

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронежской области не разрешили восстановить авиасообщение с другими регионами. Запрет на полеты продлили как минимум до 29 августа. Информацию об этом разместили на сайте Росавиации.

Столица Черноземья не единственная, где небо все еще остается закрытым. Самолеты не летают также над Анапой, Белгородом, Брянском, Геленджиком, Краснодаром, Курском, Липецком, Ростовом-на-Дону, Симферополем и Элистой. Что касается остальных аэропортов, в том числе Сочинского, то они работают в штатном режиме.

Между тем, в воздушной гавани Воронежа продолжается строительство нового терминала. Рабочие ранее завершили там заливку 4 тысяч кубических метров конструкций фундаментов.