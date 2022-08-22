В Москве умер Почетный доктор воронежского госуниверситета Виталий Ремизов

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На 73-м году жизни скончался известный литературовед, педагог, Почетный доктор ВГУ Виталий Ремизов, уроженец Воронежа. Об этом сообщила пресс-служба госуниверситета.

Виталий Борисович еще в 1972 году окончил филологический факультет ВГУ. Свою научную жизнь он посвятил исследованию жизни и творчества писателя Л. Н. Толстого. Проникнувшись его творчеством, Ремизов студентом работал экскурсоводом в Ясной Поляне, затем научным сотрудником, завотделом выставок.

В 1977 году ученый вернулся на родной филфак ВГУ – прошел путь от старшего преподавателя до заместителя декана факультета. В 1988 – 1994 годах Виталий Ремизов был заместителем по научной работе директора музея-заповедника «Ясная Поляна», а затем более 10 лет до 2012–го был директором Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве.

Благодаря усилиям Ремизова в различных музейных комплексах, посвящённых Толстому, была проведена реставрация, открыты новые мемориалы и композиции, а также налажена активная научно-исследовательская деятельность музея Толстого в Москве. В 2005 году Виталий Борисович получил премию Правительства РФ, а в 2010 году был избран Почетным доктором ВГУ.

– Ушел из жизни человек, безгранично любящий наш город и привязанный к Воронежскому университету. При участии и поддержке Виталия Борисовича мы долгие годы проводили нашу факультетскую конференцию «Книга в современном мире». Его отличало удивительное умение формулировать свою мысль – высоко, тонко и мудро. Когда он читал свои лекции на филфаке и на РГФ (это было в 80-х годах прошлого века), то студенты приходили с магнитофонами, чтобы записать эти лекции. Он был как будто не из этого времени – аристократичный, изысканный и абсолютно укоренённый в русской культуре. И вместе с тем его отличала свежесть мысли и постоянная окрыленность, – сказала декан филологического факультета ВГУ Жанна Грачева.