Пропавший в Воронеже 14-летний подросток найден живым

В Воскресенье вечером, 21 августа, волонтеры из «Первого казачьего спасательного центра «Регион 36», сообщили, что пропавший накануне в Воронеже 14-летний школьник найден живым. Ребенка искали почти сутки.

Речь о 14-летнем Максиме Ч., которого видели на Московском проспекте. Затем он бесследно исчез. Добровольцы срочно подключились к поискам.

Мальчика спортивного телосложения в черной футболке искали почти целый день. Поиски прекратились в 11 часу ночи. Представители региона сообщили: «Найден, жив».