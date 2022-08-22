Желтый уровень погодной опасности продлили в Воронежской области из-за сильного ветра

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронежской области еще на сутки продлили желтый уровень погодной и пожарной опасности. Информация появилась на прогностической карте ЦФО 22 августа.

Согласно данным карты, жителям региона стоит опасаться сильного ветра, порывы которого могут достигать 15-17 м/с. предупреждение будет действовать до 06.00 вторника, 23 августа.

Также в области продлили желтый уровень пожарной опасности до 06.00 23 августа. Ранее в трех районах региона установили чрезвычайный (V) класс пожарной опасности.