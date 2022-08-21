Воронежский пенсионер по милости мошенников угодил в долговую яму

67-летний житель Борисоглебска рассказал полицейским, что ему позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил о зафиксированном случае доступа мошенников к его банковскому счету и попытке хищения денежных средств.

Для защиты счета незнакомец посоветовал немедленно оформить на себя потребительские кредиты в банках на максимальные суммы, чтобы исчерпать лимит и не дать шанса злоумышленникам.

- Согласившись с предложенным планом действий, он оформил на себя потребительский кредит на сумму 200 тысяч рублей. Затем мужчина направился к банкомату, где перевел имеющиеся денежные средства на сумму 206 тысяч рублей на представленные ему реквизиты, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Оставшись без денег, мужчина осознал, что его обманули и решил обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве.

По заявлению потерпевшего в полиции возбудили уголовное дело.