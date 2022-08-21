Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 августа 2022 10:26

14-летний мальчик пропал в Воронеже

Подростка последний раз видели в районе Московского проспекта
Ирина КАЗАНИНА
Фото поискового отряда "Регион 36"

Фото поискового отряда "Регион 36"

Фото: Предоставлено

Поисковики из отряда «Регион 36» обратились за помощью к воронежцам в розыске 14-летнего Максима Чернядьева. Сообщается, что в последний раз подростка видели на Московском проспекте 21 августа, дальше его след теряется.

Приметы пропавшего: рост — 164 см, спортивное телосложение. В момент исчезновения был одет в чёрную футболку и чёрные спортивные штаны.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Максима, просят сообщить информацию по телефонам 8-920-404-60-00 или 112.