Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 августа 2022 9:00

Житель Воронежской области устроил ДТП с двумя пострадавшими, в котором сам погиб

Среди попавших в больницу 7-летний ребенок
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

В субботу около 22.30 часов на 7 км автодороги «Борисоглебск-Богана-Махровка-Чигорак» произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ-211340 и «Ниссан-Альмера». По предварительным данным, 51-летний житель Борисоглебска на отечественном авто выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречной иномаркой, которой управляла 38-летняя местная жительница.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия. В аварии пострадали водитель и 7-летний пассажир автомобиля «Ниссан-Альмера». Их доставили в больницу.

Полицейские проводят проверку.