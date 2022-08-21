Житель Воронежской области устроил ДТП с двумя пострадавшими, в котором сам погиб

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

В субботу около 22.30 часов на 7 км автодороги «Борисоглебск-Богана-Махровка-Чигорак» произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ-211340 и «Ниссан-Альмера». По предварительным данным, 51-летний житель Борисоглебска на отечественном авто выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречной иномаркой, которой управляла 38-летняя местная жительница.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия. В аварии пострадали водитель и 7-летний пассажир автомобиля «Ниссан-Альмера». Их доставили в больницу.

Полицейские проводят проверку.