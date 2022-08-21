Инфляция в Воронежской области ниже, чем в ЦФО

Зарплаты не поспевают за инфляцией Фото: из архива «КП»

Третий месяц подряд в Воронежской области снижается инфляция. По информации Росстата, в июле она составила 15,3%. Это ниже, чем в Центральном федеральном округе, но выше общероссийских темпов.

Как отмечают в воронежском отделении Банка России, на замедление роста цен повлияло укрепление рубля, снижение ставок в банках и погодные условия. Июль выдался чуть прохладнее, чем в прошлом году, и из-за этого люди не слишком активно брали путёвки в воронежские пансионаты и дома отдыха. Чтобы как-то поддержать спрос, некоторые владельцы пересматривали тарифы, делая предложение более привлекательным по цене.

Зато для урожая погода оказалась благоприятной — его собрали больше, чем в прошлом году. К тому же, увеличили посевы, а импортные ограничения сняли. Всё это повлияло на то, что замедлился рост цен на ряд овощей и фруктов, в том числе на яблоки, груши и картофель.

«После мартовского ажиотажа, когда многие начали скупать все подряд, ситуация успокоилась. Рубль укрепился, люди увидели, что дефицита товаров нет и стали приобретать только то, что действительно нужно. Это во многом способствовало замедлению роста цен», — прокомментировала Анна Сухова, заместитель управляющего воронежского отделения Банка России.

Более подробно узнать о том, как менялись цены в июле 2022 года можно узнать в информационно-аналитическом материале по региональной инфляции, который опубликован на сайте Банка России.