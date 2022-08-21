Новую школу под Воронежем поставили на кадастровый учет

19 июня поставили на кадастровый учет новую общеобразовательную школу «Эврика» на 1101 место, площадью - 23329,2 кв.м, которая находится на улице Марии Лукшиной, 28 в селе Новая Усмань.

В школе разместятся 44 класса, спортивный зал, зоны отдыха и 12 вспомогательных объектов. Для удобства детей с ограниченными возможностями предусмотрено специальное покрытие пола. Навигационная информация продублирована шрифтом Брайля.

Школу планируют развивать в инженерно-техническом направлении, уже заключили договор о сотрудничестве с ВГУИТ.

«В Воронежской области с помощью национальных проектов созданы все условия, чтобы дети получали знания самого высокого уровня. Наша задача была поставить её на кадастровый учёт в максимально короткие сроки. Мы справились за двое суток. Это ещё один шаг к доступному образованию для ребят и ликвидации перегруженности сельских школ», – отметила начальник Новоусманского отдела Управления Росреестра Ирина Зимарина.