Житель воронежского райцентра получил 3,5 года условно за хранение наркотиков

Бутурлиновский райсуд вынес приговор 21-летнему местному жителю, которого обвиняли в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Молодому человеку дали 3,5 года условно с испытательным сроком 4 года. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Было установлено, что парень, будучи в одном из сел в декабре 2021 года, обнаружил 3 полимерных свертка, обмотанных изоляционной лентой желто-зеленого цвета. Как оказалось, в них было наркотическое средство α-пирролидиновалерофенон (α-PVP). Он спрятал их в левый карман спортивных брюк, решил использовать для личного потребления.

При обыске он отдал наркотики сотрудникам полиции, а также при личном досмотре у него нашли еще порошкообразное вещество, находящееся в двух полимерных пакетиках общей массой 1,80 грамма.

Органы следствия предъявили обвинение по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Суд признал парня виновным. Приговор суда не вступил в законную силу.