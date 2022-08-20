На видео попало нападение на девушку ночью в Коминтерновском районе Воронежа

Инцидент произошел на улице Шишкова в Воронеже, недалеко от Яблоневых садов. На записи с камер видеонаблюдения, которое опубликовали сообществе «Воронеж VRN», видно, как на девушку ночью нападает парень.

Она идет по улице вдоль многоэтажки, в руках у нее дамская сумочка. Спустя некоторое время из-за деревьев показывается молодой человек и быстро идет за ней. Затем настигает, хватает за спину, пытается вырвать сумку, но падает на асфальт вместе со злодеем. Тут он выворачивается и скрывается с места преступления. А девушка быстро встает и уходит за дом.

Воронежцы в комментариях заметили, что ночью в одиночку не стоило бы гулять, это небезопасно. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленнику отобрать сумку у девушки не удалось, заявление она в полицию не подавала.