В Воронеже жителя Волгограда отправили в колонию за телефонное мошенничество

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Нововоронежский городской суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве (ст. 159 ч. 2 УК РФ), фигурантом которого стал житель Волгограда. Он обманом вынудил нашего земляка перевести ему 13 тысяч рублей. Подробности рассказали в суде.

Инцидент произошел 22 января 2022 года. Мужчина, находясь в Волгограде, позвонил на мобильный телефон жителю Нововоронежа и, исказив голос, представился его знакомым, пожаловался, что якобы его остановили инспекторы ДПС и требуют от него 25 тысяч рублей. Мол, надо бы им дать денег, чтобы он мог ехать дальше.

Нововоронежец поверил и решил помочь. Звонивший дал ему реквизиты банковской карты, на которую тот перевел деньги. Когда обман раскрылся, мужчину вычислили и возбудили в отношение него уголовное дело. Суд признал его виновным в хищении чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину. Житель Волгограда был взят под стражу в зале суде. Его приговорили к двум годам и месяцу лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.