Пенсионерка в Воронеже перевела мошенникам более 700 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Железнодорожном районе Воронежа жертвой аферистов стала 71-летняя женщина. Она поверила мошенникам и перевела им на «безопасные счета» крупную сумму денег. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 20 августа.

Пенсионерке на сотовый позвонил неизвестный под видом сотрудника банка и напугал, что аферисты пытаются оформить на нее кредит. После этого предложил перевести средства на другие счета и тем самым «закрыть» займы, которые мошенники оформили на ее банковский счет, а затем эти деньги якобы автоматически спишутся с ее задолженности. Потерпевшая выполнила все рекомендации.

Позже выяснилось, что таким образом она перевела в никуда огромную сумму денег. Общий ущерб составил 720 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.