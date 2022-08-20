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Общество20 августа 2022 12:10

В Воронежской области продлили предупреждение о грозах и дожде еще на сутки

В регионе действует желтый уровень погодной опасности
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП".

Судя по прогностической карте для Центрального федерального округа, в Воронежской области сохраняется предупреждение о дождях с грозами местами по региону. В регионе остается действующим желтый уровень погодной опасности.

Предупреждение продлится как минимум до 18.00 воскресенья, 21 августа. Не стихнет и сильный ветер. Он будет действовать до утра понедельника, 22 августа. Порывы могут достигать 15−18 м/сек.

Ранее энергетики филиала «Россети Центр» – «Воронежэнерго» в связи с неблагоприятными погодными условиями перешли в режим повышенной готовности.