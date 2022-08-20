Воронежец избил и ограбил приятеля во время празднования освобождения из тюрьмы

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

В полицию обратился 44-летний мужчина, который заявил, что его избил и ограбил приятель, с которым они только что освободились из тюрьмы. Как рассказали в ГУ МВД по региону 20 августа, потерпевший отправился с 37-летним знакомым к нему домой. Тот пообещал помочь ему с жильем и работой.

Сначала они распивали спиртное в квартире знакомого, расположенной на Ленинском проспекте. Однако празднование освобождения из тюрьмы закончилось словесной перепалкой. Они вышли на улицу и тогда приятель не мене трех раз ударил его по голове, а когда тот упал, вытащил у него из кармана джинсов мобильный телефон и скрылся.

Стражи порядка задержали хозяина квартиры на Ленинском проспекте и доставили его в отдел полиции. Оказалось, что мобильник он уже сдал в ломбард. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Грабеж» (ч.2 ст. 161 УК РФ). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.