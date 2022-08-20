В Воронежской Россоши пешеход после ливня пересек дорогу вплавь

Жители Россоши опубликовали видео улиц города после сильного ливня вечером 19 августа. Плавали в буквальном смысле слова из-за не справлявшихся с огромным потоком воды не только машины, но и люди. Запись разместили в группе «Привет, Россошь сей час, за рулем» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор поста даже оставил ироничный комментарий:

— Топовые ливнёвки! Как на море побывал…

На кадрах видно, что улица в Россоши превратилась в настоящий бассейн. Прохожий решил его испробовать – вода скрыла его по пояс. Ну что ж, пришлось добираться домой вплавь.