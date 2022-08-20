Коронавирус за сутки нашли у 701 воронежца

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Заболеваемость ковидом в Воронежской области снова бьет антирекорды. За сутки в регионе болезнь подтвердилась еще у 701 местного жителя. Впрочем, она протекает без опасных осложнений. Поскольку госпитализация потребовалась 47 пациентам. Информацией поделились 20 августа в федеральном оперативном штабе.

Днем ранее коронавирусом заболели 623 воронежца. А всего с начала пандемии в регионе выявили уже у более 400 тысяч случаев.

По счастью, смертельных исходов от осложнений этой опасной болезни за последние 24 часа медики не зафиксировали. При этом выписали из стационаров и амбулаторного лечения 312 больных.

Ранее губернатор рекомендовал жителям региона носить маски.

– Обязательным его пока делать не будем. Однако рекомендуем носить маски в местах массового скопления людей. В частности, на объектах торговли. Если на этой неделе будет еще увеличение, нужно принимать решение о ношении масок в административных зданиях, - сказал губернатор Александр Гусев.