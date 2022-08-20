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Спорт20 августа 2022 8:06

Появилось видео лучших моментов матча воронежского «Факела» с «Крыльями Советов»

Надо сказать, что самарцы имели немало шансов забить больше одного гола, но наша команда выстояла
Юрий КОЗЛОВ
Максим Максимов забивает ответный гол первым же касанием после своего выхода на замену.

Максим Максимов забивает ответный гол первым же касанием после своего выхода на замену.

Фото: кадр с видео

В Сеть выложили опасные моменты матча «Факела» с «Крыльями Советов» в Самаре. Напомним, игра завершилась вничью – 1:1.

Надо сказать, голевых шансов у обеих команд было не то чтобы очень много. Но и среди них можно найти, чем полюбоваться. Например, хитрым ударом Георгия Гонгадзе в самом дебюте встречи, едва не заставшим врасплох вратаря «Крыльев» Ивана Ломаева. Или уже во втором тайме классной игрой защитника «Факела» Евгения Морозова, подстраховавшего партнеров, когда мяч, казалось, уже летел в ворота.

Красив был гол Максима Глушенкова в ворота нашей команды. Нападающий самарцев извернулся как уж и ударил мощно и точно. Ну и как не порадоваться выходу на замену Максимова. Он первым же касанием сравнял счет. А помог его сохранить без изменений Илья Свинов. Неуловимым движением руки он справился с выстрелом с близкого расстояния голландского легионера «Крыльев» Гленна Бейла. И тем самым помог добыть «Факелу» такое нужное четвертое очко в этом чемпионате!