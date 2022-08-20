Появилось видео лучших моментов матча воронежского «Факела» с «Крыльями Советов»

Максим Максимов забивает ответный гол первым же касанием после своего выхода на замену. Фото: кадр с видео

В Сеть выложили опасные моменты матча «Факела» с «Крыльями Советов» в Самаре. Напомним, игра завершилась вничью – 1:1.

Надо сказать, голевых шансов у обеих команд было не то чтобы очень много. Но и среди них можно найти, чем полюбоваться. Например, хитрым ударом Георгия Гонгадзе в самом дебюте встречи, едва не заставшим врасплох вратаря «Крыльев» Ивана Ломаева. Или уже во втором тайме классной игрой защитника «Факела» Евгения Морозова, подстраховавшего партнеров, когда мяч, казалось, уже летел в ворота.

Красив был гол Максима Глушенкова в ворота нашей команды. Нападающий самарцев извернулся как уж и ударил мощно и точно. Ну и как не порадоваться выходу на замену Максимова. Он первым же касанием сравнял счет. А помог его сохранить без изменений Илья Свинов. Неуловимым движением руки он справился с выстрелом с близкого расстояния голландского легионера «Крыльев» Гленна Бейла. И тем самым помог добыть «Факелу» такое нужное четвертое очко в этом чемпионате!