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Происшествия20 августа 2022 8:03

На воронежской трассе в ДТП с грузовиком погибла жительница Московской области

Еще один человек получил серьезные травмы
Евгения ФРОЛОВА
Фото регионального главка

Фото регионального главка

Авария произошла 19 августа примерно в 06.40 часов в Павловском районе. На 673 километре автодороги М-4 «Дон» «Лада Ларгус» влетела в грузовик «Газ Next». Погибла пассажирка. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным полиции, 41-летний житель Ставропольского края, ехавший со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону, не выбрал дистанцию допустил столкновение с грузовиком, которым управлял 65-летний местный житель.

В результате аварии погибла пассажирка легковушки, 43-летняя жительница Московской области, а 54 - летний мужчина получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.