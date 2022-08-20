Главный тренер «Факела» после матча с «Крыльями Советов» пригласил самарцев в Воронеж на праздник футбола

Олег Василенко поблагодарил болельщиков, приехавших в Самару, несмотря на все сложности - и с дорогой, и с Fan ID. Фото: кадр с видео

После матча с самарскими «Крыльями Советов» на выезде, который завершился вничью, главный тренер «Факела» Олег Василенко так прокомментировал игру:

- Как я уже раньше говорил, каждое очко – в копилку. Это не значит, что мы довольны ничьей. Всегда настраиваемся на победу. В принципе знали, как ее достичь. В первом тайме многое получалось, играли как нужно было. Хотя во второй его части порой допускали сумбур, неточность в завершающих ударах. С учетом того, что проигрывали, результат хороший. Двигаемся дальше.

- Как оцените выход на замену Максима Максимова?

- Максим умеет забивать, что сегодня и доказал. У нас игроки могут не выходить в стартовом составе по двум причинам. Первая – не выкладываются на тренировках по полной. Но пока это только возможная причина, сейчас у нас ни к кому претензий нет. Вторая – ротация. Именно по этой причине Максимов в последних двух матчах выходил на замену. И проявил себя хорошо.

- Что скажете об игре в защите?

- В целом линия обороны у нас смотрелась неплохо. Хотя гол опять пришел фактически из ничего. Наш молодой игрок Евгений Морозов второй матч подряд выглядел неплохо. Не соглашусь с критикой, которую слышу в адрес Менделя. Андрей здорово выполняет отбор и перехват, очень тонко. В ФНЛ в прошлом сезоне он был лидером в этих двух компонентах игры. И в Премьер-лиге к тому же стремится.

Олег Василенко добавил:

- Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков. Они приехали, несмотря на далекое расстояние и сложности с Fan ID. У нас в Воронеже очень атмосферно на стадионе. Люди переживают, поддерживают и верят в команду. Приглашаю самарцев в Воронеж окунуться в эту праздничную атмосферу, приезжайте!